В калининградском храме заглушили источник, в котором мыли обувь пятеро мужчин

Часовня осталась без святой воды. Фото: Александр КАТЕРУША

В часовне, названной в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник, приняли решение демонтировать краны после случившегося скандала. Теперь святая вода там не идет.

- Заглушили все, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин. - Сделали это, чтобы не провоцировать на новые подобные случаи.

Если прихожанам нужно набрать святой воды, сделать это можно, как и прежде, в храме Петра и Февронии на Площади Победы. А воду в часовне иконы Божией Матери «Живоносный источник» будут подавать теперь исключительно по большим праздникам и в особые церковные дни. Например, в праздник Крещения Господня.

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