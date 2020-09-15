В Калининграде ради съемок «По законам военного времени 5» устроят взрыв на рынке

Екатерина Климова выложила в соцсети фото с озера Поплавок. Фото: Instagram.com

В Калининграде продолжаются съемки сериала «По законам военного времени». В пятом сезоне фильма действие происходит в послевоенном Кёнигсберге. Киногруппа работает в Центральном районе города.

Актриса Екатерина Климова, которая исполняет в сериале одну из главных ролей, выложила у себя в Инстаграме фотографию со съемок на озере Поплавок.

Съемки четвертого сезона проходили в Черняховске. Фото: Александр КАТЕРУША

Очередная киносмена запланирована на среду, 16 сентября.

Как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», на массовую сцену на рынке со взрывом требуются актеры на роли прохожих. Желающим попасть в кадр советуют взять с собой (или обуть) темные ботинки на шнурках, которые были бы похожи на старую обувь военного времени.

- Женщинам взять туфельки на небольшом каблуке или темные полуботиночки. Можно записываться семьями или компаниями! – отмечают организаторы.

Кроме того, в кадре хотят видеть мужчин, которые будут изображать военных.

Съемки четвертого сезона популярного сериала «По законам военного времени» проходили в Черняховске. Читайте об этом в нашем материале.