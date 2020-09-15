В Калининграде ради съемок «По законам военного времени 5» устроят взрыв на рынке

Екатерина Климова выложила в соцсети фото с озера Поплавок.
Фото: Instagram.com
В Калининграде продолжаются съемки сериала «По законам военного времени». В пятом сезоне фильма действие происходит в послевоенном Кёнигсберге. Киногруппа работает в Центральном районе города.
Актриса Екатерина Климова, которая исполняет в сериале одну из главных ролей, выложила у себя в Инстаграме фотографию со съемок на озере Поплавок.
Съемки четвертого сезона проходили в Черняховске.
Фото: Александр КАТЕРУША
Очередная киносмена запланирована на среду, 16 сентября.
Как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», на массовую сцену на рынке со взрывом требуются актеры на роли прохожих. Желающим попасть в кадр советуют взять с собой (или обуть) темные ботинки на шнурках, которые были бы похожи на старую обувь военного времени.
- Женщинам взять туфельки на небольшом каблуке или темные полуботиночки. Можно записываться семьями или компаниями! – отмечают организаторы.
Кроме того, в кадре хотят видеть мужчин, которые будут изображать военных.
Съемки четвертого сезона популярного сериала «По законам военного времени» проходили в Черняховске. Читайте об этом в нашем материале.