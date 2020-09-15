Основатель организации мусульман в Калининграде – о чеченцах, помывших ноги в святой воде: Они показали свое подлое лицо

Хаким Биктеев. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградский ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Кёнигсберга, основатель религиозной организации мусульман в Калининградской области, 95-летний Хаким Биктеев, осудил поступок пятерых чеченцев, которые помыли обувь в православной часовне со святой водой на площади Победы.

- Бог у нас един, и не важно, ты мусульманин, христианин или буддист. Мы, мусульмане, права не имеем что-то отрицательное даже сказать по поводу людей, которые исповедуют другую религию. Мы все – люди, созданные богом, и все преклоняемся перед ним.

По мнению Хакима Биктеева, тот, кто порочит чужую религию, является богоотступником, потому что «все религии призывают к человеколюбию, к миру, к добру и уважению».

Та самая часовня, в которой больше нет святой воды. Фото: Александр КАТЕРУША

- Эти люди, помывшие обувь в святой воде православной часовни, оскорбили своим поведением, прежде всего, себя. А вместе и всех мусульман. Если бы они этого подлого дела не делали, то люди бы не думали плохого о мусульманах. Они показали свое подлое, истинное лицо. Мусульмане должны любить не только себя. Других людей, которые исповедуют иные религии, должны любить больше, чем себя. Потому что они созданы Всевышним, как и мы!

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