Дети опять на крыше: В Балтийске подростки залезли на многоэтажку

. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

Жители Балтийска сфотографировали подростков на крыше многоэтажного дома. Как туда попали школьники – неизвестно. Фотографию очевидцы выложили в группе «Типичный Балтийск» в «ВКонтакте».

«Это детки и разговор родителей, возможно, лишним не будет», - говорится в сообщении.

Местные жители переживают за здоровье и жизнь подростков.

Ранее «Комсомолка» поднимала эту проблему, писала о том, что в социальных сетях обсуждали детей, гуляющих по крышам в Калининграде. Подростков видели на многоэтажках на улице Кошевого, Инженерной, Толстикова и др.