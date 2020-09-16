Рамзан Кадыров – о мужчинах, помывших обувь в калининградской часовне: Цинизм и отсутствие нравственности

Часовня, в которой все случилось. Фото: Александр КАТЕРУША

Глава Чеченской Республики прокомментировал инцидент, который случился накануне в Калининграде – пятеро мужчин помыли обувь святой водой в православной часовне.

«Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента», - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Впрочем, по заявлению главы Чечни, мужчины не являются чеченцами.

«Как выявила инициированная мною проверка, ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения. Я считаю, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность», - написал Рамзан Кадыров.

Он отметил, что «человек может совершить проступок по глупости, но в ином случае - он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание».