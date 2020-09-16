Публичное покаяние: Что ждет Калининградская епархия от парней, помывших обувь в святом источнике

Часовня находится в центре Калининграда. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской епархии РПЦ назвали «неприятной ситуацией» инцидент, произошедший в часовне в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в центре Калининграда. Там, напомним, находился источник со святой водой, которой пятеро молодых мужчин помыли свою обувь.

«Участники указанного инцидента уже наказаны теми последствиями и той бурной реакцией общественности, которые последовали после того, как они выложили видео со своим неблаговидным поступком в публичный доступ», - говорится в сообщении на сайте епархии.

Священнослужители отметили, что «один из участников случившегося принес покаяние в содеянном, осознал неправильность совершенного поступка».

«Надеемся, что его примеру последуют и другие участники инцидента, принесут покаяние публично, а также, что они впредь будут уважительно относиться к культурным, религиозным и историческим ценностям нашего Отечества», - отметили в Калининградской епархии.

В чреду, 16 сентября, инцидент прокомментировал и глава Чеченской Республики.

«Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента», - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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