В Калининградской области создаются дополнительные бригады паллиативной помощи

В Калининградской области паллиативная помощь на базе государственных медучреждений начала формироваться два года назад. Фото: Правительство Калининградской области

Во время работы межрегиональной научно-практической конференции в Калининграде итоги деятельности недавно созданной региональной паллиативной службы озвучил главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи минздрава, главный врач городской больницы № 2 Степан Миракян.

По его словам, за два года открыты паллиативные койки и амбулаторные кабинеты в 11 государственных медицинских организациях области, созданы четыре выездные бригады паллиативной помощи в областном центре и Балтийске. - Что касается перспектив развития паллиативной медицинской помощи в регионе, то в стадии реализации находятся проекты по созданию пяти выездных бригад, оказывающих паллиативную помощь на дому в круглосуточном режиме, - рассказал Степан Миракян. - Для упрощения связи между пациентом и доктором у нас планируется внедрение доступных в любое время суток видеоконсультаций, а также открытие «школ здоровья» для пациентов и их родственников на базе Городской больницы № 2.

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