Тормоза, ремни, порезы: с какими нарушениями работают школьные автобусы в Калининграде

Сотрудники ГИБДД выборочно проверили службу перевозки учащихся. Для контроля остановили три автобуса, и в каждом из них обнаружились технические неполадки.

- У трех транспортных средств оказались неисправны крепления ремней безопасности. В двух автобусах на шинах нашли боковые порезы. Еще в одном была неисправная тормозная система, - сообщают в пресс-службе регионального УМВД России.

В отношении водителей составлены административные протоколы.

Госавтоинспекция призывает владельцев транспортных предприятий с особым вниманием отнестись к техническому состоянию автобусов, перевозящих детей. Малейшая поломка может привести к дорожно-транспортному происшествию и тяжким последствиям.