«Ростелеком» поддержал командные соревнования по робототехнике и программированию в Калининграде

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В одном из главных IT-событий в сфере образования региона приняли участие учащиеся школ и средних профессиональных учебных заведений Калининградской области. Ребата боролись за звание лучших в соревнованиях по робототехнике и программированию. Представители «Ростелекома» приняли участие в организации турниров и вошли в состав жюри.

Из-за большого числа желающих принять участие в турнире по программированию организаторам пришлось заменить изначально запланированную площадку на более вместительную.

- Для нас очень важна поддержка партнеров, потому что такое мероприятие невозможно организовать в одиночку, – рассказала Юлия Таранова, председатель КРОО «Образование». - Хочется поблагодарить компанию “Ростелеком” за то, что они уже третий год с нами. Прошедшие в предыдущие годы хакатоны стали репетицией победы наших ребят во всероссийской инженерной олимпиаде, которая случилась в марте. Нам очень хочется надеяться, что это только начало, и что всё больше и больше школьников и студентов будут делать выбор в пользу инженерно-технического творчества.

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12 команд работали над одной из четырех тем по программированию: организация ситуационного центра губернатора или директора школы, открытая линия для школьников, измерение уровня содержания СО2, расчет и прогнозирование его накопления в общественных местах, система удаленных заявок в лист ожидания для общественных заведений. Наиболее проработанным и функциональным решением жюри признало проект команды «Школы-интерната лицея-интерната».

В хакатоне по робототехнике ребятам были предложены на выбор две темы: автоматический контроль микроклимата в помещении и оборудование безопасного пешеходного перехода. Первое место за лучшее решение жюри присудило представителям гимназии №32 Калининграда.

Школьники получили дипломы победителей, отличительные знаки и ТВ-приставки для подключения видеосервиса Wink.

- Считаю, Калининградской области очень повезло, что здесь есть такие увлеченные ITIT-технологиями ребята, - отметил Алексей Семёнов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - За этим будущее. IT-индустрия развивается стремительными темпами, и наша общая задача сейчас совместными усилиями готовить для нее квалифицированных специалистов.