Региональный СК начал проверку по делу об отказе таксиста везти мальчика-инвалида в Советске

История о десятилетнем мальчике-инвалиде, живущем в Советске, появилась в начале сентября в социальных сетях. Мама Сережи, так зовут ребенка, пожаловалась на таксиста, который отказался везти мальчика в такси из-за отсутствия места для коляски в багажнике. Водитель также отказался поставить коляску между сидениями, чтобы не запачкать салон.

20 сентября еще один материал про Сережу выпустил один известный интернет портал. Видео набрало 310 тысяч просмотров.

В региональном СК сообщили, что началась проверка по этому делу. По результатам будет принято процессуальное решение.