«Полиция ими не занимается»: Калининградцы просят Алиханова приструнить обезумевшие песоковозы

. Фото: Иван МАРКОВ

В воскресенье, 27 сентября, на автодороге Калининград-Янтарный столкнулись рейсовый пассажирский автобус и песоковоз. Погибли шесть человек, 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

В инстаграме губернатора Антон Алиханова калининградцы стали обращать внимание главы региона на водителей песоковозов, которые часто грубо нарушают Правила дорожного движения и провоцируют опасные ситуации.

Орфография и пунктуация комментариев сохранена.

- Антон Андреевич! Обратите внимание на пос. Родники (Гурьевского района), со стороны пос. Низовье несутся круглосуточно песковозы, не смотря на знак 40, невозможно спать ночами, опасно ходить в поселке, нет освещения шоссе! Примите меры, во избежание несчастного случая, т. к. по шоссе ездят школьные автобусы с детьми!!

- У нас в Низовье-Кошевое-Малинники вообще страшно с ними встречаться, приходится в деревья вжиматься, пропускать. А когда они "лежачих полицейских" объезжают по остановкам вообще слов нет...

- По этой дороги были жалобы, грузовики объезжают весы, и едут этой старой дорогой! видно кому то выгодно .. раз не реагируют на жалобы) а по трассе часто ходят люди, вот так в Воробьёвке там парня сбили и всё!!!!

- По несколько фур они летят с стороны Ушаково - Высокое-Низовье, а там школа, детские сад, музыкальная школа, дети кругом, нужно поставить ограничение штрафовать, сколько лет это уже длится!!!!

- Господин губернатор. Просим Вас неоднократно жители поселка Коврово. Установить искусственные неровности (лежачий полицейский). Гоняют по поселку днем и ночью со страшной скоростью. Установили в центре камеру контроля скорости, толку нет. Пока новая трагедия не случилась

- Автобусы и песковозы постоянно нарушают ПДД, об этом знают все калининградцы, полиция ими не занимается, не штрафует, никакой профилактики нет, может стоит ими заняться, чтобы не было трагедий?

- Они там всегда летают !! Машины с песком и мусором! Обратите пожалуйста внимание на это!!!

Также комментаторы попросили губернатора восстановить ж/д сообщение с Янтарным.