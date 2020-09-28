Калининградцам с бессимптомной формой COVID-19 разрешили оставаться дома

За минувшие сутки от госпитализации отказались 11 человек, заразившихся коронавирусом. Как пояснили в региональном оперативном штабе, оставаться дома позволяет новый протокол.

- По новому протоколу граждане с бессимптомной формой могут по желанию остаться дома, если им есть, где изолироваться. Их постоянно контролирует поликлиника, при ухудшении состояния - принудительная госпитализация, - уточнили в оперштабе.

Напомним, в эфире «Business FM Калининград» главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура сообщила, что от госпитализации в нашей области отказываются около 20% зараженных коронавирусом.