В Калининграде продлили срок вакцинации против гриппа

Поликлиники Калининграда готовы к проведению вакцинации.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Калининградской области продлен срок вакцинации против гриппа.
- Прививку сможет получить любой желающий по 30 октября включительно, - сообщили в региональном правительстве. - Вакцинация взрослого населения от 18 лет проводится в поликлиниках по месту прикрепления граждан. Время работы прививочных кабинетов – ежедневно с 8 до 20 часов.
Добавим, по данным мониторинга регионального Роспотребнадзора на 9 октября, вакцинировано против гриппа 299 401 человек.
- В эпидемическом сезоне 2020/2021 существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция) и, соответственно, развития тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов. Поэтому прививка от гриппа особенно актуальна в этом году, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.