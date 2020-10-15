В Калининграде продлили срок вакцинации против гриппа

Поликлиники Калининграда готовы к проведению вакцинации. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калининградской области продлен срок вакцинации против гриппа.

- Прививку сможет получить любой желающий по 30 октября включительно, - сообщили в региональном правительстве. - Вакцинация взрослого населения от 18 лет проводится в поликлиниках по месту прикрепления граждан. Время работы прививочных кабинетов – ежедневно с 8 до 20 часов.

Добавим, по данным мониторинга регионального Роспотребнадзора на 9 октября, вакцинировано против гриппа 299 401 человек.

- В эпидемическом сезоне 2020/2021 существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19. Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция) и, соответственно, развития тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов. Поэтому прививка от гриппа особенно актуальна в этом году, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Калининградской области.