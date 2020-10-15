«Для меня дико неосвоение 8 миллионов!»: Елена Дятлова оценила строительство забора в зоопарке

Светлана Соколова рассказывает о сложностях в строительстве забора зоопарка. Фото: мэрия Калининграда

Сегодня глава Калининграда Алексей Силанов и первый зам Елена Дятлова проверили ход реконструкции в рамках приграничного сотрудничества музея «Фридландские ворота» и Калининградского зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В совещании участвовали председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова, председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин и руководители учреждений.

Так, по программе в зоопарке отремонтировано одно из двух зданий для животных и практически закончен ремонт фонтана. Сейчас проводятся работы по строительству забора, но не все идет гладко.

Как рассказала директор парка Светлана Соколова, подрядная организация уже отстает от утвержденного графика.

- Если работы не будут завершены до конца года, учреждению придется самостоятельно оплатить работы, - рассказала Соколова.

- В чем проблема? – обратилась Елена Дятлова к Артуру Крупину. - Объясните мне, пожалуйста. Восемь миллионов на строительство забора - для меня дико это неосвоение. Артур Леонидович, вы курируете этот объект? Я надеюсь, вы займетесь объектом, нужно уложиться в сроки, установленные графиком.

Также Елена Дятлова напомнила подчиненным, что «глава не должен обсуждать строительство забора, для этого есть подведомственные комитеты».