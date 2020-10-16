В Калининграде врачи прооперировали пациентку с правосторонним расположением сердца

Поступившая в Федеральный центр высоких медицинских технологий в Калининграде 62-летняя пациентка страдает фасцикулярной желудочковой тахикардией.

- Это довольной редкий вид аритмии с точки зрения локализации источника патологического ритма, - отмечает заместитель главного врача по лечебной работе и организации медицинской помощи центра Александр Выговский. - И как другие формы аритмий опасный – может вызвать внезапную сердечную смерть. Ситуация осложнялась еще и тем, что у женщины декстрокардия – правостороннее расположение сердца. А значит, хирургическое лечение аритмии требовало особого подхода. Специалисты центра провели операцию радиочастотной аблации (РЧА) – малоинвазивное вмешательство, при котором к источнику патологического ритма в сердце через кровеносный сосуд подводится тонкий гибкий катетер-проводник. Далее по этому проводнику подается радиочастотный импульс, разрушающий участок ткани, отвечающий за неправильный ритм. В пресс-службе центра сообщают, что операция прошла без осложнений.

- Данный вид аритмии весьма коварен, – поясняет Александр Выговский. - Пациентка будет под нашим наблюдением для минимизации рисков дальнейших угроз здоровью.

О том, как проводилась операция, читайте здесь.