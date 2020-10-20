Всегда на связи: абоненты «МегаФона» в Калининграде теперь могут звонить по Wi-Fi

.

В Калининграде запущенная новая технология передачи голосового трафика, благодаря которой абоненты могут звонить через Wi-Fi интернет. Технология VoWiFi позволят совершать и принимать обычные голосовые вызовы в отдаленных помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi подключением. Таким образом абонент будет оставаться на связи даже в подвальных и цокольных этажах, «глухих» комнатах квартиры или офиса.

- МегаФон запускает новую технологию голосовых звонков через сети WiFi в период, когда такие сервисы наиболее востребованы, — комментирует директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко. - Новая технология дает возможность принимать вызовы в любом месте, где есть Wi-Fi – неважно, домашняя это сеть или публичный Wi-Fi в кафе, бульваре, общественном транспорте. Безусловно, в местах со слабым сигналом позволительно общаться и в мессенджерах, но в любой момент можно пропустить важный звонок. Теперь эта проблема решена.

Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые звонки и входят в пакет минут, разговор возможен с абонентами любых операторов, для вызовов на городские телефоны нужно набирать номер в полном формате с кодом города. Услуга поддерживается большинством современных смартфонов и включается автоматически либо в каналах обслуживания абонентов. Также нужно, чтобы сервис был включен в настройках сотовой связи гаджета – при его активации на дисплее высвечивается оператор MegaFon Wi-Fi.