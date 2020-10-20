«Ростелеком» организовал гостевой Wi-Fi для Калининградского областного историко-художественного музея

Волоконно-оптическую инфраструктуру для обеспечения качественной связью одного из знаковых объектов региона «Ростелеком» построил еще в 2018 году к началу Чемпионата мира по футболу, когда в музее работал региональный пресс-центр. Теперь в нем установлено оборудование для предоставления беспроводного доступа в интернет и подключена услуга гостевого Wi-Fi.

- Наше решение по организации гостевого беспроводного доступа в интернет предусматривает удобную авторизацию и полностью соответствует требованиям законодательства в части идентификации пользователей, - рассказал Дмитрий Павлов, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментом. - Услуга продолжает набирать популярность. Она интересна крупному бизнесу, госучреждениям, предприятиям малого и среднего бизнеса, работа которых напрямую связана с предоставлением услуг широкому кругу лиц, то есть для кафе и ресторанов, гостиниц, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-клубов.

Мария Бережная, заведующая сектором музейных технологий Калининградского областного историко-художественного музея:

- Мы стараемся делать наши экспозиции более интерактивными, интересными для посетителей всех возрастов, в том числе и для совсем юных гостей, которым музей может показаться не таким современным, = сказала Мария Бережная, заведующая сектором музейных технологий Калининградского областного историко-художественного музея На некоторых выставках доступна технология дополненной реальности, для ее использования всего лишь нужно скачать приложение GlazzAR. И, конечно же, для нас, очень важно удобство тех, кто к нам приходит. Теперь все мультимедийные и виртуальные дополнения к выставкам доступны для загрузки с любого устройства без использования мобильного трафика.

Калининградский областной историко-художественный музей обладает крупнейшим в регионе музейным собранием, которое дает представление об истории и природных богатствах края. В основном здании музея пять залов, каждый из которых посвящён определённой теме: природе, археологии, истории региона, Великой отечественной войне и послевоенному времени. Ежегодно здесь проводятся десятки выставок различной тематики, в том числе большие международные экспозиции.