Tele2 модернизирует сеть: скорость интернета увеличена на 30%

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Tele2 полностью завершила проект по рефармингу частот на сетевой инфраструктуре в Калининградской области

В октябре в регионе был завершен проект по рефармингу частот, в результате которого специалисты компании перевели все базовые станции на более широкую полосу передачи данных в сети LTE-1800. Это позволило значительно увеличить емкость сети и повысить среднюю скорость мобильного интернета на 30%.

Компания провела работы в три этапа. В мае и июне 2020 года технические специалисты оптимизировали сеть в прибрежных районах области и в нескольких крупных населенных пунктах. В июле и августе работы затронули областной центр и крупные города на востоке области. На третьем этапе завершили настройки в малых населённых пунктах региона.

Компания модернизирует как существующую сеть, так и регулярно инвестирует в строительство новых объектов связи. С начала года количество новых базовых станций в регионе увеличено на 10%. В третьем квартале покрытие скоростным мобильным интернетом улучшено в городах Пионерский, Советск, Светлогорск, Гусев и самом Калининграде. Также новые базовые станции были запущены в районе ТЦ «Европа», в театре эстрады «Янтарь-Холл», на погранпереходе Гусев-Голдап.

- Быстрый рост цифровизации всех сфер жизни за текущий год доказал острую потребность в стабильном и быстром мобильном интернете, - рассказал Максим Замахин, директор калининградского филиала Tele2. - Еще в прошлом году мы начали активно модернизировать сеть в Калининграде и стойко выдержали колоссальный рост трафика в первые недели вынужденных каникул в апреле. Сейчас мы стараемся максимально расширить зону покрытия и увеличить скорость, чтобы при любых обстоятельствах наши клиенты могли не просто оставаться на связи, а работать, учиться и общаться онлайн.