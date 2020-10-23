Горсовет опубликовал требования к кандидатам на пост сити-менеджера Калининграда

. Фото: Александр Подгорчук

Конкурс на должность главы администрации Калининграда состоит 16 ноября. Об этом сообщил глава города Андрей Кропоткин на заседании горсовета в пятницу, 23 октября.

Документы для участия в конкурсе можно подавать, начиная с 26 октября по 9 ноября в рабочие дни с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. Их принимают в кабинете №553.Для входа в здание необходимо предварительно записаться, позвонив по телефонам: 93 34 32 и 90 30 14.

Также на сайте горсовета уже опубликованы условия конкурса и требования к кандидатам на пост сити-менеджера.

Напомним, в пятницу глава Калининграда Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию. Новым главой города стал председатель горсовета Андрей Кропоткин, а исполнять обязанности главы администрации стала Елена Дятлова.