«Ростелеком» и «Росэнергоатом» организовали фестиваль профессий для школьников из Калининградской области

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Ребята побывали в медиацентре «Ростелекома» и познакомились с профессией IT-специалиста: научились подключать оборудование и настраивать облачное видеонаблюдение. Кроме того, для школьников был проведен урок по правилам безопасной работы в интернете. За три часа, проведенных в городе профессий, ребята успели попробовать себя в роли пожарных МЧС, полицейских, стоматологов, сотрудников аэропорта и пекарей.

Важно с раннего возраста знакомить детей с разнообразным миром профессий, чтобы они могли осознанно выбирать специальность, когда придет время. – рассказал Алексей Семёнов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - Именно для этого и построен "Кидсберг". Наш медиацентр в городе профессий работает не так давно, но уже видно, что ребятам действительно нравится осваивать новые технологии. Сейчас здесь представлен обучающий модуль по облачному видеонаблюдению, но мы уже приняли решение о расширении функционала медиацентра, так что скоро юные посетители смогут подробно познакомиться и с другими полезными цифровыми сервисами.

- Нам очень хотелось, чтобы ребята познакомились с современными профессиями. Ведь вкладывая в детей сегодня, мы получаем уверенное стабильное будущее, - добавила Инна Морева, начальник отдела общественных связей Дирекции строящейся Балтийской АЭС. - Город профессий "Кидсберг" – отличная интерактивная площадка, а в локации компании "Ростелеком" сегодняшних школьников учат как раз тем цифровым навыкам, без которых им в дальнейшем не обойтись. Очень надеюсь, что во время сегодняшних занятий ребята получили ориентиры, и что это в дальнейшем поможет им в выборе профессии.

Первый в Калининградской области город профессий «Кидсберг» – пространство, в котором реализован прототип настоящего города со всеми присущими элементами инфраструктуры. Общая площадь «Кидсберга» – 3000 кв. м. На его территории представлены 25 локаций, позволяющих детям в интересной интерактивной форме узнать о различных сферах жизнедеятельности человека.