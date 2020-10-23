От Канта – к Гюго: Калининград получил разрешение на строительство пешеходного моста

Вид на пешеходный мост со стороны острова Канта. Фото: мэрия Калининграда

21 октября 2020 года агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области выдало муниципальному управлению капитального строительства разрешение на строительство пешеходного моста через Преголю.

Об этом сегодня сообщил глава комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда Артур Крупин в «Фейсбуке».

В проекте говорится, что пешеходный мост соединит остров Канта с улицей Гюго. Длинна моста – 59, 72 метра, ширина пешеходной части - 3 метра.

Стоимость проекта оценивается в 195 миллионов рублей.

- Продольный профиль прохожей части и пандусов обеспечивает беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения, - напомнил важную характеристику проекта Артур Крупин.

Подробнее о проекте – здесь.