«Балтика» в домашнем матче выиграла омский «Иртыш»

Михаил Маркин принес "Балтике" два гола. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В субботу, 24 октября, на стадионе «Калининград» футбольная команда «Балтика» сыграла с «Иртышом» из Омска. Встречи проходят в рамках Футбольной национальной лиги. Итог игры: 3:2. Победу одержала «Балтика».

У балтийцев голами отметились: полузащитник Дмитрий Плетнев на 12 минуте матча, нападающий Михаил Маркин на 40-й и 79-й минутах. У омичей – полузащитники: Геннадий Киселев на 10-й, Артур Шлеермахер – на 73-й минуте игры.

Матч собрал 3879 зрителей. По мнению болельщиков калининградской команды, игра получилась зрелищной и полной драматизма.

Сейчас «Балтика» находится на девятом месте турнирной таблицы (28 очков) - золотая середина! На первом месте – «Нижний Новгород» (38 очков), наименьший результат пока у команды «Шинник» - 10 очков.