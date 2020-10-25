В региональном оперативном штабе назвали главные цифры по заболеванию COVID-19

Пока выявляемость коронавируса в регионе держится на одном уровне. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали, что за последние сутки итогом обследовано 2 802 человека (всего с начало пандемии в регионе проведено 270 653 исследований на COVID-19).

Также всего с начала пандемии выявлено:

- 6 266 случаев заражения (за последние сутки – у 90 человек подтвердился коронавирус),

- 4 256 человек выздоровели (за последние сутки – 53 человека),

- умерли 95 (за последние сутки, к счастью, в регионе смертельных случаев нет),

- остаются под медицинским наблюдением 2 548 человек (за последние сутки эта цифра увеличилась на 185 случаев).