В региональном оперативном штабе назвали главные цифры по заболеванию COVID-19

Пока выявляемость коронавируса в регионе держится на одном уровне.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции рассказали, что за последние сутки итогом обследовано 2 802 человека (всего с начало пандемии в регионе проведено 270 653 исследований на COVID-19).
Также всего с начала пандемии выявлено:
- 6 266 случаев заражения (за последние сутки – у 90 человек подтвердился коронавирус),
- 4 256 человек выздоровели (за последние сутки – 53 человека),
- умерли 95 (за последние сутки, к счастью, в регионе смертельных случаев нет),
- остаются под медицинским наблюдением 2 548 человек (за последние сутки эта цифра увеличилась на 185 случаев).