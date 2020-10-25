В Калининграде у большинства выявленных за последние сутки пациентов с COVID-19 заболевание протекает как ОРВИ

У медиков "Скорой" в Калининграде сейчас напряженные дни.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 70 (77,8%) - с ОРВИ, пять пациентов - с пневмонией (5,6%), у 15 заразившихся болезнь протекает бессимптомно (16,6%). Нарастающим итогом - 6266 случаев. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекцией.
- Среди новых случаев заболевание зафиксировано у 20 лиц старше 65 лет, - особенно подчеркивают в оперштабе.
Среди заболевших и инфицированных:
- 18 пенсионеров;
- 14 медицинских работников;
- трое работников промпредприятий;
- три сотрудника образовательных учреждений;
- три сотрудника охранных предприятий;
- три сотрудника торговых объектов и общественного питания;
- три сотрудника банков;
- два работника транспортной сферы;
- по одному - сотрудники предприятия пищевой промышленности; сектора ЖКХ;
- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- студентка БФУ имени Канта;
- учащийся школы "Росток" в Калининграде (контакт по семье, в изоляции);
- учащийся школы № 43 Калининграда (выявлен активно по контакту в семье без клинических проявлений); класс переведен на дистанционное обучение;
- учащийся школы 8 в Приморске Балтийского городского округа (выявлен активно при профобследовании, без симптомов);
- учащийся школы в поселке Пятидорожный Багратионовского района (контакт по семье, обследован в условиях изоляции);
- воспитанник детского сада № 24 Гурьевска (выявлен активно при обследовании с заболевшими в семье, без клинических проявлений);
- воспитанник детского сада № 109 Калининград (выявлен активно по контакту в семье без клинических проявлений);
- восемь неработающих.