В Калининграде у большинства выявленных за последние сутки пациентов с COVID-19 заболевание протекает как ОРВИ

У медиков "Скорой" в Калининграде сейчас напряженные дни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 70 (77,8%) - с ОРВИ, пять пациентов - с пневмонией (5,6%), у 15 заразившихся болезнь протекает бессимптомно (16,6%). Нарастающим итогом - 6266 случаев. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекцией.

- Среди новых случаев заболевание зафиксировано у 20 лиц старше 65 лет, - особенно подчеркивают в оперштабе.

Среди заболевших и инфицированных:

- 18 пенсионеров;

- 14 медицинских работников;

- трое работников промпредприятий;

- три сотрудника образовательных учреждений;

- три сотрудника охранных предприятий;

- три сотрудника торговых объектов и общественного питания;

- три сотрудника банков;

- два работника транспортной сферы;

- по одному - сотрудники предприятия пищевой промышленности; сектора ЖКХ;

- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- студентка БФУ имени Канта;

- учащийся школы "Росток" в Калининграде (контакт по семье, в изоляции);

- учащийся школы № 43 Калининграда (выявлен активно по контакту в семье без клинических проявлений); класс переведен на дистанционное обучение;

- учащийся школы 8 в Приморске Балтийского городского округа (выявлен активно при профобследовании, без симптомов);

- учащийся школы в поселке Пятидорожный Багратионовского района (контакт по семье, обследован в условиях изоляции);

- воспитанник детского сада № 24 Гурьевска (выявлен активно при обследовании с заболевшими в семье, без клинических проявлений);

- воспитанник детского сада № 109 Калининград (выявлен активно по контакту в семье без клинических проявлений);

- восемь неработающих.