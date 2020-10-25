В Калининграде найденный янтарный самородок получил имя «Верещагин»

Овальный и гладкий янтарный тяжеловес получил имя "Верещагин". Фото: Архив АО «Калининградский янтарный комбинат»

Калининградский янтарный комбинат вновь добыл ценные самородки, весом более килограмма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Камень темно-медового цвета по форме – почти идеальный овал, у него гладкая поверхность. Назвали самородок - «Верещагин». В честь героя фильма «Белое солнце пустыни» таможенника Павла Верещагина в исполнении актера Павла Луспекаева.

Такое имя камень получил в честь Дня таможенника, который отмечается в России 25 октября.

Также на днях коллекцию янтарных самородков пополнил и яркоокрашенный экземпляр. Его неровная поверхность с огненно-желтыми переливами напоминает поверхность вулканического острова.

Камень, весом 1160 граммов, получил имя – Camarada (в переводе с испанского - «Товарищ»).