Елена Бабура: Маски и расстояние помогают сократить количество вируса

Елена Бабура: в маршрутках нужно усилить контроль не только за соблюдением масочного режиме, но и следить за социальной дистанцией. Фото: Александр Подгорчук

Главный государственный санитарный врач области Елена Бабура приняла участие в заседании комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты. Встреча проходила в онлайн формате.

По словам Елены Бабуры, темп прироста заболеваемости на протяжении длительного времени в регионе держится на уровне - 1,4.

- В среднем по стране - 1,2, - отметила главный санитарный врач. - У нас достаточно высокий коэффициент распространенности – 1,2. Это говорит о том, что один человек заражает двоих.

Также глава регионального Роспотребнадзора рассказала, что в большинстве случаев коронавирусом болеют работающие калининградцы.

- Из 2660 случаев заболевания, зарегистрированных с 1 сентября, больше половины (55,6%) – это работающие люди, - привела данные Елена Бабура. - Каждый третий – сотрудник малого предприятия или организации.

Прокомментировала Елена Бабура и темы ограничительных мер, направленных на нераспространение коронавирусной инфекции.

- Очевидно, что на данный момент, необходимо усилить существующий масочный режим в общественном транспорте, особенно в маршрутных такси, где также не соблюдается и социальная дистанция, - заявила главные санитарный врач. - Сейчас необходим внутренний контроль со стороны работодателей за соблюдением масочного режима в офисе, если сотруднику не выделен отдельный кабинет. Эти простые меры безопасности - маски и расстояние, помогают сократить количество вируса, которое может быть передано человеку.