С 25 октября в «Храброво» вводится осенне-зимнее расписание полетов

Будьте внимательны! В "Храброво" действует новое расписание полетов. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

С 25 октября 2020 года аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны начинает работать по осенне-зимнему расписанию полетов, которое будет действовать по 27 марта 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

-В период действия осенне-зимнего расписания полеты из Калининграда будут осуществлять 17 российских авиакомпаний по 23 внутренним и 2 международным направлениям, - говорится в сообщении.

Регулярные рейсы будут выполняться из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Череповец, Казань, Калугу, Ростов-на-Дону, Краснодар, Белгород, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь, Петрозаводск, Мурманск, Псков, Самару, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Архангельск, Челябинск, Стамбул.

В зимнем расписании из Калининграда в Москву ежедневно запланировано до 18 рейсов, в Санкт-Петербург - до семи рейсов в день.

Еще больше подробностей – здесь.