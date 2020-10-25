Очевидцы: Балтийское море вынесло на пляж мертвого кабана

Вот такую "картину" наблюдали сегодня калининградцы у Балтийского моря. Фото: СОЦСЕТИ

Калининградцы эти теплые выходные проводят у Балтийского моря. И за последние сутки уже дважды сообщают об увиденных на пляжах мертвых животных.

Так, вчера в Янтарном собака охраняла… мертвого бобра. А сегодня тот же внимательный наблюдатель сообщил, что море вынесло на берег труп кабана.

- Где-то морские котики, а у нас – морские кабаны! – прокомментировала выложенное в «Фейсбуке» фото директор Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Алла Иванова.

Комментаторы назвали Аллу Иванову «лучшим ньюсмейкером города и области» и посетовали, мол, не пляж, а кладбище диких животных.