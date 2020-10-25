В Калининграде на Втором эстакадном мосту от удара перекрутило автомобиль

Сегодня на Втором эстакадном мосту "встретились" грузовик и легковое авто. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте» сегодня размещено видео и фотографии аварии на Втором эстакадном мосту.

Свидетель происшествия аварии описал в группе случившееся.

- Я ехала за ними, у меня прям перед глазами авария произошла, - поделилась одна из подписчиц сообщества. – Я не поняла, если честно, все очень быстро. Помню, что легковая вроде хотела перестроиться вправо. И тут – удар, и машину перекрутило. Я больше сама испугалась…

О пострадавших не сообщается.