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В Калининграде на Втором эстакадном мосту от удара перекрутило автомобиль

По словам очевидцев, грузовик въехал в легковую машину, когда та перестраивалась
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Сегодня на Втором эстакадном мосту "встретились" грузовик и легковое авто.

Сегодня на Втором эстакадном мосту "встретились" грузовик и легковое авто.

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» во «Вконтакте» сегодня размещено видео и фотографии аварии на Втором эстакадном мосту.

Свидетель происшествия аварии описал в группе случившееся.

- Я ехала за ними, у меня прям перед глазами авария произошла, - поделилась одна из подписчиц сообщества. – Я не поняла, если честно, все очень быстро. Помню, что легковая вроде хотела перестроиться вправо. И тут – удар, и машину перекрутило. Я больше сама испугалась…

О пострадавших не сообщается.