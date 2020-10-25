Калининградка узнала в собаке, охраняющей мертвого бобра, своего питомца, пропавшего год назад

На этой фотографии хаски очень похожа на пропавшую год назад собаку Натальи Тамразовой. Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 24 октября, очевидцы сообщили, что на пляже в Янтарном собака (похоже, что хаски) охраняет мертвого бобра.

Информация разлетелась по социальным сетям, в том числе, и благодаря работе корреспондентов «Комсомолки». И вот – неожиданное продолжение этого сюжета. Калининградка Наталья Тамразова узнала в собаке на фотографии свою любимую хаски.

- Очень похож на моего питомца, - написала Наталья в «Фейсбуке». - Уже год ищем его. Сегодня увидела это фото в «Вайбере», и у меня чуть сердце не остановилось. Я разыскала корреспондента Ивана (Иван Марков. – Ред.), написала ему этот комментарий.

Наталья Тамразова просит помощи в поиске собаки.