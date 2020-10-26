«Понедельники Tele2» продлятся до конца ноября

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Быть клиентом Tele2 не только выгодно, но и приятно. В жизни абонентов оператора появился новый ритуал, который делает понедельник приятным и полезным днем недели. Проект «Понедельники Tele2» получил отклик у абонентов оператора и продолжается до 30 ноября. Калининградским абонентам Tele2 доступен сет из двух предложений. Так, по понедельникам клиенты оператора смогут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс» и получить в подарок второй билет в кинотеатр сети «КАРО». Предложения будут действовать каждый понедельник.

В рамках стратегии lifestyle enabler Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе и билеты в кино – эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров.

- Зайти за кофе по дороге на работу, отправиться вечером в кино – таким может быть приятный понедельник клиентов Tele2. Наши пользователи высоко оценили проект и с удовольствием начинают неделю с подарков, рассказал Максим Замахин, директор калининградского филиала Tele2: - Мы поддерживаем наших абонентов и решили продлить проект, чтобы все калининградцы успели почувствовать нашу заботу и получили заряд бодрости на всю неделю.

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой разговор», «Мой Tele2» «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.