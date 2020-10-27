Райффайзенбанк расширяет перечень услуг для розничных инвесторов

Весь процесс полностью цифровой и не требует визита в отделение даже для новых клиентов банка. Открыть брокерский счет можно, нажав кнопку «Новый продукт» в Райффайзен-Онлайн. Далее нужно выбрать вкладку «Открыть брокерский счет» и определить подходящий тариф – «Активный» или «Инвестиционный». Сравнить их можно с помощью специальной кнопки, которая покажет разницу между двумя режимами.

- Мы наблюдаем рост интереса клиентов к частным инвестициям на фоне роста волатильности и заметного изменения цен на ценные бумаги и сырье. В Райффайзен-Онлайн можно легко торговать ценными бумагами, видеть движения по брокерскому счету, пополнять его или выводить деньги без комиссии, — рассказала Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад» АО Раффайзенбанк.

Новые клиенты тоже могут открыть брокерский счет без визита в отделение банка. Для получения доступа к Райффайзен-Онлайн клиент получит Кэшбэк карту с бесплатным обслуживанием – ее и все необходимые документы привезет курьер.