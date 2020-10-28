В Минске нашелся внук советского летчика, чьи останки обнаружили в Польше рядом с самолетом

Игорь Смирнов. Фото: Предоставлено героем публикации

23 октября мы рассказали о том, в Польше во время съемок телепередачи нашли советский бомбардировщик Пе-2 и останки членов экипажа. Поисковик Геннадий Полубедов уже разыскал в Белоруссии родных стрелка-радиста гвардии сержанта Владимира Хрипача. Его останки и документы пока единственные, которые удалось найти рядом с самолетом.

После публикации материала на нашем сайте свой комментарий оставил житель Минска Игорь Смирнов - внук погибшего сержанта.

- Это невероятно, я внук родного брата Хрипача Владимира Гавриловича!! Мне сегодня сообщили о том что нашли самолет и останки моего двоюродного деда!!! - написал Игорь.

Позже он прислал нам фото своего погибшего родственника-героя, которое мы с радостью публикуем:

Cтрелок-радист гвардии сержант Владимир Хрипач. Фото: семейный архив.

Отметим, что в состав экипажа найденного бомбардировщика кроме Владимира Хрипача входили гвардии младший лейтенант Андрей Косолапов и штурман гвардии младший лейтенант Николай Чапурин. Будем надеяться, скоро удастся найти и их родственников тоже.