Глава Корпорации развития: Мы не говорили, что нужно демонтировать часть Дома Советов

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В августе губернатор Антон Алиханов заявил о том, что Дом Советов в Калининграде, возможно, придется частично демонтировать.

- Отдельные элементы восстановить невозможно. Те части, которые нужно разобрать - разберет, а затем возведет заново, - сказал тогда губернатор.

В интервью «РБК-Калининград» генеральный директор Корпорации развития Калининградской Андрей Толмачев сообщил, что речь о таких работах сейчас не идет.

- Мы не говорили что что-то нужно демонтировать. Для этого мы, собственно, и проводили техническое обследование здания, - объяснил Толмачев. - Есть, конечно, отдельные особенности с учетом того, что 50 лет этот объект простоял... Поэтому отдельный определенный объем работы безусловно необходимо делать. Но в каком объеме это делать, в каком формате и по какой технологии — этот ответ должен нам дать застройщик, который увидит вот этот отчет, правдивое состояние объекта и примет какое-либо решение в отношении формата его реконструкции. Здесь я бы даже не торопился говорить, один этаж, два этажа, пять. Нам отчет очень качественный институт делал — НИЦ «Строительство» — это, наверное, такая международная величина, как минимум, российская величина. Все обследовали — каждый блок, каждый нюанс.

Толмачев не исключил, что уже в 2021 году на объекте начнутся первые строительно-монтажные работы.

- Если мы это все сделаем, определим структуру инвестиционного проекта, то мы надеемся, что какой-либо кран будет уже в следующем году стоять - сказал глава Корпорации.