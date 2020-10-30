В Калининграде из-за коронавируса в школах на дистант перевели три класса

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области выявили 106 новых случаев коронавирусной инфекции, у 28-ми заболевших подтверждена пневмония. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди новых заболевших 10 детей в возрасте до 18 лет. Также коронавирус выявлен у 17 человек старше 65 лет.

Также среди заболевших шесть детей из организованных детских коллективов. Из-за этого на дистанционное обучение переведены три класса.

Всего в области по состоянию на пятницу, 30 октября, зарегистрировано 6740 случаев заболевания.