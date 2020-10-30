На улице Гайдара в Калининграде установили боксы для сбора стеклотары

Ящики для стеклотары выглядят так. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде продолжается экологический эксперимент по сбору стекла. Как сообщили в Региональном союзе переработчиков, с сегодняшнего дня зеленые боксы стоят в микрорайоне «Сельма» на улице Гайдара (напротив "Бауцентра"). Здесь контейнеры по традиции будут находиться до понедельника.

Напомним, сбор отходов стекла с населения начался в Калининграде две недели назад. 16 октября первые три контейнера установилb на улице Чайковского, недалеко от второго входа в зоопарк. Однако постоянной «прописки» боксы не имеют - их перемещают по городу, каждый раз оставляя на новом месте с пятницы до понедельника.