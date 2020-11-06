В Калининграде школьников будут кормить горячими бутербродами

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В калининградских школах вновь внесли изменения в меню школьных столовых. Об этом в пятницу, 6 ноября, рассказала министр образования Светлана Трусенева.

- На сегодняшний день разработано меню, где введены новые блюда, добавлены молочные каши и горячие бутерброды с сыром и ветчиной, добавлена творожная запеканка и омлет. Это для того, чтобы разнообразить и посмотреть на то, как ребята будут реагировать на эти изменения, - сказала Светлана Трусенева.

Министр отметила, что за последние два месяца меню школьных столовых меняют в третий раз с тем, чтобы «это было полезно для наших детей».

В сентябре Роспотребнадзор раскритиковал школьное питание в Калининграде. Позже рейд по школьным столовым устроила нынешняя глава администрации Калининграда Елена Дятлова.