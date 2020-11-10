Калининградский ресторатор: Давайте попробуем QR коды, зачем запреты

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Гендиректор Britanica Project Максим Здрадовский считает, что помимо введения запретов на работу кафе и ресторанов есть и другие успешные решения. Об этом ресторатор написал на своей странице в «Фейсбук».

«Ну, 21 век на носу - ну есть же и другие успешные решения! Чего далеко ходить - Москва - там явно ситуация по ковиду не лучше нашей! В Москве же нашли решение как и с ковидом бороться и ресторанную отрасль не уничтожить! В Москве ввели QR коды для посещения ресторана! Они позволяют РПН легко отслеживать контакты заболевших. В Москве рестораны работают в нормальном привычном режиме только с QR кодами. Ну, давайте здесь их вводить вместо запретов, давайте мы поставим эту систему как в Москве. Насколько я вижу, в Москве эта схема всех устроила и Роспотребнадзор и власти и рестораны. Давайте попробуем», - написал Здрадовский.

Он отметил, что «за максимально переполненный летний сезон - когда весь Калининградский общепит работал в сплошной запаре при десятикратных посадках - не было отмечено ни одного всплеска по Ковид19».

«Наши ребята имеют право на равные к ним отношения по сравнению с другими профессиями! Чем они страшнее водителей автобусов, поваров в школах и супермаркетах, чем они страшнее очередей в учреждениях ну и тд», - добавил Максим Здрадовский.

Напомним, накануне губернатор Антон Алиханов анонсировал новые ограничения из-за распространения коронавируса в Калининградской области.