В Калининградской области развернуто 1700 коек для лечения пневмоний и коронавируса

В Калининградской области за месяц число госпитализаций с коронавирусом выросло в два раза. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время заседания оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции в Калининградской области министр здравоохранения Александр Кравченко заявил, что «сейчас развернуто 1 700 коек для лечения пневмонии и коронавируса по всей области, 1 036 занято пациентами с коронавирусной инфекцией, на респираторной поддержке находятся 265 пациентов, на ИВЛ – 22».

Министр напомнил также, что введены временные ограничения на оказание первичной специализированной помощи.

- Лекарства для выдачи больным коронавирусом – на стадии закупки, на это выделены федеральные средства, - заверил Кравченко.

Для сравнения. Месяц назад, точнее 8 октября, в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» глава ведомства заявил, что с коронавирусом госпитализированы 600 пациентов.

- Коечного фонда более чем достаточно, есть программа перепрофилирования. У нас сегодня, так или иначе, в лечении коронавирусной инфекции принимает участие порядка девяти медицинских организаций. Это достаточно много. У нас развернуто чуть меньше тысячи коек, и мы понимаем, что 250 коек из этих развернутых стоят готовые к приему пациента. В регионе госпитализировано чуть менее 600 человек, - рассказал тогда министр.