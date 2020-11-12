Калининградка покупала карликового пуделя, а попалась на уловку мошенников

Мошенники не устают придумывать новые способы воровства денег. Наша с вами задача - не вестись на сомнительные предложения. Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию продолжают поступать заявления от граждан, которые становятся жертвами мошенников в Интернете. Горожане попадаются на различные уловки злоумышленников и теряют свои денежные накопления. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- Некоторые мошенники просят покупателей перевести им залог, чтобы они придержали товар и не продавали другим людям, - сообщили подробности в полиции. - Как только злоумышленники получают деньги, то перестают выходить на связь с покупателем. На подобную уловку попалась 34-летняя женщина, желающая приобрести щенка породы «Той-пудель», которая перевела 13 000 рублей, а также 18-летний местный житель, который перевел 18 тысяч за покупку игрового компьютера.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам:

- перед тем, как переводить деньги, стоит проверить аккаунт продавца, посмотреть на перечень выставляемых им объявлений, прочитать комментарии пользователей о продавце, если они имеются,

- постарайтесь найти аналогичные объявления на других сайтах. Если вы обнаружили один и тот же товар по разным ценам и месту его расположения, то значит, данное объявление является мошенническим,

- не ведитесь на объявления о легком денежном заработке, о сомнительных инвестиционных вложениях.

Будьте внимательны!