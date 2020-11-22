При пожаре в доме на Аллее Смелых эвакуировали жильцов

Из-за загоревшегося мусора в подвале дома на Аллее Смелых пришлось эвакуировать 20 жильцов. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

При пожаре в трехэтажном доме на Аллее Смелых эвакуировали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области.

- Вызов поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу, 21 ноября, в 16:07, - рассказали в пресс-службе. - В подвале дома загорелись строительные отходы на площади два квадратных метра. Жителей эвакуировали сотрудники пожарной службы.

При тушении пожара были задействованы расчеты пожарно-спасательных частей №№ 1 и 3 в составе восьми человек и двух единиц техники.

В ведомстве отметили, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.