Проект реконструкции Дома Советов стал финалистом архитектурно-дизайнерского конкурса

. Фото: «ГИПРОГОРПРОЕКТ».

Проект реконструкции Дома Советов и благоустройства Центральной площади в Калининграде попал в шорт-лист Международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» и вошел в тройку финалистов в номинации «Лучшее общественное пространство». Автором концепции выступил Темрюк Бориев, занимавший должность главного архитектора проекта по уникальным сооружениям Градостроительного института пространственного моделирования и развития «Гирогорпроект» до сентября 2020 года.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью «Гирогорпроекта», впервые проект реконструкции Дома Советов был представлен общественности и областным властям летом 2020 года. Основная задумка заключается в том, чтобы заменить фасады Дома Советов на более современные, сохранив при этом узнаваемый облик здания. Концепция предполагает, что на первом уровне могли бы находиться музей, рестораны, магазины, кафе и фитнес-клуб, соединенные сетью пешеходных дорожек и внутренних бульваров. На втором уровне - городской парк, амфитеатр под открытым небом, места для прогулок и отдыха жителей.

Победители конкурса станут известны во вторник, 1 декабря на торжественной церемонии, которая состоится в Санкт-Петербурге.

Напомним, что ранее губернатор Антон Алиханов анонсировал полную разборку Дома Советов и строительство на его месте нового здания.

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Решение по Дому Советов в Калининграде принято и, кажется, обжалованию уже не подлежит. Советское здание разберут до основания, чтобы на его месте построить что-то новое. Во время высадки платановой аллеи возле здания-недостроя Антон Алиханов рассказал о планах подробнее и конкретно о том, как снесут Дом Советов. (подробности)