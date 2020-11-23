Больше половины жителей крупных городов готовы к переходу на самозанятость

Согласно результатам опроса, проведенного Райффайзенбанком, 54% жителей крупных городов готовы рассматривать переход на самозанятость в течение следующих пяти лет. В опросе приняли участие 5 тыс. человек, которые работают в крупных и средних компаниях в 9 городах России.

Среди тех, кто готов рассмотреть работу на себя в формате фриланса или самозанятости, 51% планирует работать по текущей специальности, 43% — поменять сферу деятельности и получить дополнительное образование, 4% — перейти на внештатную работу в текущей компании. Готовность работать в своей сфере деятельности коррелирует с тем, что самым важным качеством для профессионального успеха 71% опрошенных считают высокий профессионализм в своей области. Это одно из двух качеств, которое отмечено как значимое для успешного построения карьеры большинство респондентов. Вторым стали высокие навыки самоорганизации и тайм-менеджмента – незаменимым их назвали 54% опрошенных.

- Результаты проведенного нами опроса говорят о значимости самостоятельности в профессиональной реализации, и о том, как важна для людей свобода действий, — рассказал руководитель управления по работе с персоналом АО Райффайзенбанка Владимир Химаныч. — Профессионализм – одна из наших корпоративных ценностей, и мы создаем среду, в которой каждый человек может самостоятельно находить оптимальные решения для достижения качественного результата. Мы делаем большой упор на автономности команд, что дает возможность быстро принимать решения в ответ на меняющиеся требования рынка.