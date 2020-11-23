В Калининграде пациенты с коронавирусом осваивают специальную дыхательную гимнастику

Момент проведения респираторного тренинга с пациентами, перенесшими острую фазу коронавируса. Фото: Правительство Калининградской области

С октября респираторный тренинг применяют в инфекционном стационаре с COVID-19 Областного центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом сообщают в региональном минздраве.

- Это необходимо для пациентов с длительным кашлем, остаточными изменениями, которые видны на КТ легких, – рассказала медицинская сестра Ольга Мирош, которая проводит занятия. – Такая гимнастика позволяет улучшить дыхательную функцию, эластичность ткани легких.

По словам главного врача центра Татьяны Задоркиной, уже первые занятия позволили существенно увеличить сатурацию (насыщение) крови кислородом. Пациенты отмечали, что после каждой тренировки им становилось легче дышать и чувствовали они себя намного лучше. Многие и после выписки продолжают такой тренинг в домашних условиях, так как он совершенно не сложный.

- Реабилитация пациентов улучшает не только объективные показатели, она имеет еще один очень важный эффект – существенно улучшает эмоциональное и психологическое состояние пациентов, – подчеркнула руководитель медицинской организации. – Опыт нашего COVID-центра говорит в пользу именно этого подхода.

Отдельный корпус центра рассчитан на 132 койки, он был перепрофилирован под работу с коронавирусом дважды – с мая по август и второй раз – с 9 октября. Сегодня в этом структурном подразделении находятся пациенты средней и легкой степени тяжести заболевания, которые переводятся на долечиваниие. Здесь работают 6 врачей, 20 медицинских сестер и 11 санитаров.