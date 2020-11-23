В Калининграде для съемок в фильме о войне ищут настоящих мужчин

Для съемок в фильме «По законом военного времени-5» срочно разыскиваются мужчины. Фильм снимают в Калининграде. Об этом говорится в сообщение в сообществе «Массовка в Калининграде» во ВКонтакте.

На 24 ноября на проект «По законам военного времени -5» требуются актеры на роли: -офицеры (мужчины, 28-60 лет, размер одежды строго 48-50, рост 170-185 см, короткая стрижка, без бороды, без щетины) -красноармейцы (мужчины, 18-35 лет, размер одежды строго 48-50, рост 170-185 см, короткая стрижка, без бороды, без щетины) - Ждем тех, кто не участвовал в данном проекте! – говорится в сообщении.

Заявки можно оставлять здесь.