В Калининграде горбольница №2 получит порядка 500 тысяч евро на развитие паллиативной помощи

Горбольница № 2 Калининграда получит порядка 500 тысяч евро на развитие паллиативной помощи. Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская горбольница №2 участвует в Программе приграничного сотрудничества «Литва – Россия» в партнерстве с больницей паллиативной помощи Клайпеды с проектом «Развитие служб хосписной и паллиативной помощи на приграничных территориях».

- Общий бюджет проекта составляет более 986 тысяч евро, из которых 90% составляют грантовые средства программы, - сообщили в региональном минздраве.

Литовская сторона направляет свою половину гранта на ремонт помещения больницы и закупку оборудования.

- Калининградская больница обновит и пополнит оборудование для паллиативных пациентов: планируется закупить анестезиологический комплекс, мониторы пациента, монитор дефибриллятора, автоматический анализатор крови, аппараты для рентгена и УЗИ, видеоэндоскопическую систему и централизованную систему подачи медицинских газов и вакуума, - рассказали в ведомстве.

По данным областного Агентства по международным и межрегиональным связям, проект медиков из Калининграда и Клайпеды – один из 39 проектов, заявленных на участие в Программа приграничного сотрудничества «Литва-Россия», которая финансируется совместно Европейским Союзом и Российской Федерацией. Сроки программы – 2014-2020 годы.