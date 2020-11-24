В Калининграде на автовокзале заработал бесплатный wi-fi

На автовокзале в Калининграде можно бесплатно выйти в Интернет. Фото: СОЦСЕТИ

Бесплатный wi-fi появился на автовокзале в Калининграде и автостанциях в Советске и Черняховске. Об этом сообщает администрация вокзала в социальных сетях. - Услуга по бесплатному выходу в интернет создана для удобства и комфорта жителей и гостей Калининградской области во время пребывания на автовокзалах и автостанциях. Чтобы воспользоваться интернетом, владельцы смартфонов и планшетных компьютеров должны выбрать сеть free-wi-fi-vokzal и пройти SMS-регистрацию. Соответствующую информация о наличии доступа в Интернет администрация вокзала обещает разместить внутри автовокзала и автостанций.