«Ростелеком» отмечает рост востребованности таксофонов универсальной услуги связи

Чем стремительнее распространяется эпидемия коронавируса, тем больше становится звонков в экстренные оперативные службы. По сравнению с февралем 2020 года (до официального объявления пандемии в России) на пике продолжительность звонков в экстренные оперативные службы выросла в 2,1 раза.

С января по октябрь 2020 года общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений с таксофонов универсальной услуги вырос в 2,6 раз по всей России. Более чем в 10 раз увеличилась продолжительность звонков с таксофонов на мобильные телефоны домашнего региона и междугородные номера.

В Калининградской области длительность всех разговоров с начала года составила 91 тысячу минут, звонки осуществлялись с 1099 таксофонов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года трафик вырос в 2,7 раза.

Напомним, что с 1 ноября 2019 года по инициативе «Ростелекома» все звонки с этих таксофонов на любые номера российских операторов стали бесплатными. В 2020 году компания продолжает фиксировать увеличение количества и общей продолжительности звонков с таксофонов.

Обнуление стоимости звонков, в том числе на мобильные номера, повысило социальную роль таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и просто заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать местоположение таких людей и оказать помощь в случае необходимости будет значительно проще.

Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, проще всего на «Яндекс.Картах» — там отображены точные адреса установки всех 148 тыс. таксофонов по всей стране. Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют важную социальную коммуникационную задачу: до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. В настоящее время с таксофонов поступает много звонков в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-либо опасной ситуации.

Сегодня «Ростелеком» обеспечивает работу 148 тыс. таксофонов универсальной услуги связи. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.