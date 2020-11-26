В Калининграде умер врач скорой помощи Евгений Кабанчук

Евгений Кабанчук умер на 74-м году жизни. Фото: Правительство Калининградской области

24 ноября на 74-м году жизни скончался прекрасный, добрый и светлый человек - врач скорой медицинской помощи Евгений Кабанчук. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

- Вся жизнь Евгения Григорьевича – это бесконечная преданность выбранному делу и служение людям, - говорится в сообщении. - Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в ней, поддерживал не только словом, но и делом.

Известно, что в 1970 году Евгений Григорьевич окончил Карагандинский государственный медицинский институт, в 1973-м – ординатуру по специальности «терапия». С 1984 по 1991 год работал врачом скорой медицинской помощи, затем был назначен директором Калининградского медицинского училища, в котором проработал до 2002 года. Одновременно продолжал трудиться врачом скорой медицинской помощи.

- Евгений Григорьевич неоднократно был отмечен многими наградами, в том числе знаками «Отличник здравоохранения» и «Почетный работник среднего профессионального образования РФ». Заслуженный врач РФ, он имел высшую квалификационную категорию по специальности «скорая медицинская помощь», - рассказали в министерстве.

- Замечательный доктор! Про таких говорят - врач от Бога! Внимательный, компетентный! Знает свое дело. Спас не одну жизнь! – такие отзыве пишут калининградцы о докторе Евгении Кабанчуке.

Светлая память.