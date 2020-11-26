Источник: У мужчины, утроившего стрельбу на ул. Чернышевского, был карабин «Сайга»

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининграде часть улицы Чернышевского остается оцеплена после того как там 37-летний мужчина убил бывшую жену и покончил с собой. Как стало известно «Комсомолке», на мужчину был зарегистрирован охотничий карабин «Сайга». По предварительной информации именно из него он и открыл огонь.

На месте трагедии продолжают работать криминалисты.

Напомним, вечером в четверг, 26 ноября, на ул. Чернышевского в Центральном районе калининграда 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой.